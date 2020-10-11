В Пензенской области сожительница отправила мужчину в больницу

В полицию Спасского района от дежурной медсестры районной больницы поступило сообщение о том, что к ним доставлен 56-летний мужчина с ножевым ранением.

При отработке поступившей информации сотрудники органов внутренних дел выяснили, что пострадавший был доставлен в медицинское учреждение из квартиры одного из домов по улице Советская села Ново-Зубово. В результате проведения оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили, что к совершению преступления может быть причастна 35-летняя сожительница потерпевшего. В содеянном женщина созналась. Она сообщила, что нанесла ножевое ранение сожителю в ходе конфликта, возникшего на почве неприязненных отношений.

По информации пресс-службы УМВД РФ по Пензенской области, по данному факту возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 111 Уголовного Кодекса Российской Федерации. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет.