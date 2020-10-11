Пензенская картинная галерея приглашает на лекции

Пензенская картинная галерея запускает проект «Лекторий» с участием специалистов учреждения. Программа рассчитана на посетителей разного возраста – взрослых, студентов, школьников старшего, среднего и младшего возраста. После лекции ее участники смогут ознакомиться с подлинными произведениями мастеров изобразительного искусства, представленными в экспозиции музея.

Программа на октябрь:

13 октября – «Академик живописи К. А. Савицкий. Жизнь и творчество». Лектор – Милена Михайловна Месечан(ведущий специалист экспозиционно-выставочного отдела);

16 октября – «Певец русского леса И. И. Шишкин». Лектор – Светлана Николаевна Казицына (научный сотрудник культурно-образовательного отдела);

20 октября – «Образы красоты. Женский портрет в собрании Пензенской картинной галереи». Лектор – Екатерина Геннадьевна Сальникова (заведующий культурно-образовательного отдела);

27 октября – «Символизм и аллегории в искусстве на примере собрания Пензенской картинной галереи». Лектор – Дмитрий Андриянович Бушмин (заместитель директора Пензенской картинной галереи);

30 октября – «Валентин Серов. Путь к правде». Лектор – Надежда Валентиновна Тархова (главный хранитель Пензенской картинной галереи).

Все лекции проходят в Зеленом зале Пензенской картинной галереи. Начало в 17:00. Попасть на лекции можно по входным билетам музея.

Справки по телефону 56-63-73.