Пензенский «Дизель» одержал девятую победу подряд

Счет был открыт уже на второй минуте - шайбу в ворота соперника загнал Данила Попов. Почти сразу же последовала и вторая – от Сергея Твердохлебова.

На последней минуте первого периода «Югра» сумела также загнать одну шайбу. Преимущество пензенцам удалось увеличить только в конце третьего периода – еще одно очко принес Андрей Миронов. Буквально за считанные минуты хозяева сумели еще раз отличиться.

Игра завершилась со счетом 3:2 в пользу пензенцев. Тем самым «Дизель» не только побил свой рекорд, одержав девятую победу подряд, но и возглавил турнирную таблицу текущего розыгрыша ВХЛ.