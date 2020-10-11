Дарья Березина из Пензы стала «Студенткой России-2020»

Дарья Березина – пятая слева в верхнем ряду. (ФОТО: Официальное сообщество конкурса в социальной сети «Вконтакте»)

С 1 февраля по 11 октября в России проводится конкурс «Студентка России». Его цель – выявление и поддержка талантливой молодежи, пропаганда студенческого творчества, здорового образа жизни и популяризации его средствами массовой информации. В конкурсе принимали участие студентки всех форм обучения и аспирантки вузов со всей страны. Впервые были зарегистрированы участницы из Москвы, Пензы, Республики Татарстан и Ханты-Мансийского автономного округа.

В полуфинал вышли 15 девушек, а за победу боролись пять.

Гран-При конкурса выиграла выпускница ПГУ Дарья Березина. Также Дарья выиграла в номинациях «Самая интеллектуальная студентка» и «Самая патриотичная студентка».