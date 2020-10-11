В Торбеевском районе Мордовии от травы загорелись дома и постройки в трех селах

Фото: ГУ МЧС по РМ

Вчера около 11 утра в МЧС поступило сообщение о пожаре в Торбеевском районе. Горела трава в окрестностях сел Хилково и Новая Пичиморга.

Около двух часов огонь перекинулся на строения в селе Носакино. На место происшествия выехали силы и средства Главного управления МЧС России по Республике Мордовия.

В 15:54 пожар в Носакино был локализован: в селе сгорело шесть домов, из которых три – жилые. Площадь пожара составила 700 кв. м

В 16:43 поступило сообщение о том, что в селе Новая Пичеморга сгорело девять построек и один жилой дом.

В 17 часов 00 минут поступило сообщение о том, что объявлена локализация пожара в н.п. Пичеморга. Площадь пожара составила 1.5 тыс. кв. м.

Пострадавших нет.