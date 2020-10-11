В Пензе задержана пара из Вологодской области

Пресс-служба УМВД РФ по Пензенской области

Сотрудниками Управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Пензенской области задержаны двое жителей Вологодской области, прибывших в регион для сбыта наркотиков синтетического типа.

Молодой человек 1988 года рождения, ранее судимый за аналогичные преступления, и его сожительница - девушка 1997 года рождения арендовали квартиру в одном из районов Пензы. Там парочка занималась фасовкой наркотических средств и приготовлением их к дальнейшему сбыту.

Наркотики злоумышленники получали путем закладок. После этого они осуществляли их фасовку на более мелкие партии и раскладывали для потребителей в Железнодорожном районе Пензы. При задержании у мужчины было изъято 30 пакетиков, приготовленных для дальнейшего сбыта. У девушки был изъят сотовый телефон, в котором было описание закладок и их фотографии. Свою преступную деятельность молодые люди осуществляли на протяжении двух недель.

В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело по статье 228.1 УК РФ. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 20 лет.

Задержанным избрана мера пресечения - заключение под стражу.