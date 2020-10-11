Первоклассник не вернулся из школы

Пресс-служба СУ СК РФ по Пензенской области

Следственным управлением СК РФ по Владимирской области в рамках расследования уголовного дела, возбужденного по п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство малолетнего), разыскивается Роговцев Савелий Александрович, 21 апреля 2013 года рождения.

По данным следствия, первоклассник Савелий Роговцев 28 сентября 2020 года около 13 часов 30 минут приехал на школьном автобусе из средней общеобразовательной школы №1 города Камешково в село Горки Камешковского района Владимирской области, где вышел на остановке общественного транспорта и направился в сторону своего дома. До настоящего времени местонахождение ребенка не установлено.

Приметы: на вид 7 лет, среднего телосложения, славянской внешности, лицо овальное, нос прямой, рот и уши средние, глаза серо-голубые, волосы прямые, светло-русые. Особых примет не имеет.

На момент безвестного исчезновения был одет: в синюю куртку, синюю жилетку, белую рубашку, синий галстук, синие брюки, синие кроссовки. При себе имеет черно-зеленый рюкзак и синюю шапку.

При наличии информации о местонахождении Савелия Роговцева или обстоятельствах его исчезновения, просим сообщить в следственное управление СКР по Пензенской области по телефону 8 (8412) 36-17-02 или в полицию по телефону 02.