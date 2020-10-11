Новые памятники природы в Пензенской области

Фото предоставлено минлесхозом Пензенской области

В настоящее время в Пензенской области создано 91 особо охраняемая природная территория общей площадью 76,8 тыс. га, в том числе: государственный заповедник «Приволжская лесостепь», 83 памятника природы и 7 государственных зоологических заказников.

Озеро Печарка - один из самых крупных озерных водоемов в пойме реки Сура на территории Пензенской области, может служить эталонным водоемом при изучении озерных экосистем на территории Пензенской области и Республики Мордовия. Видовое разнообразие ихтиофауны озера представлено 15 видами рыб, относящихся к пяти фаунистическим комплексам.

Обитание в озере Печарка видов, характерных как для проточных водоемов, так и для замкнутых не имеющих течения, объясняется «обогащением» ихтиофауны озера в период весеннего половодья в результате соединения водоема с рекой Сура. Кроме того, озеро Печарка обладает уникальными условиями для сохранения биоразнообразия и поддержания высокой численности рыб, в том числе и ценных промысловых, таких как: лещ, линь, сазан, щука, обеспеченными большими площадями с глубинами до трех метров, благоприятными для нагула крупных рыб.

Значительные площади мелководий с зарослями погруженной водной растительности, создают благоприятные условия для нереста и нагула молоди фитофильных рыб: плотвы, красноперки и серебряного карася.

Территория в границах памятника природы регионального значения «Кайсаровский солонец» характеризуется наличием редких для Пензенской области типов почв – солонцов луговых и лугово-болотных. На территории памятника природы произрастают 9 видов редких растений, занесенных в Красную книгу Пензенской области. Среди них ирис солончаковый, кермек опушенный, ковыль перистый.

Для каждого памятника природы утверждено Положение, устанавливающее его правовой статус.