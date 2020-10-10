Вера Брежнева заставила мужа расстаться с Полиной Гагариной

Вера Брежнева и Дан Балан (Dan Balan) Фото: Борис КУДРЯВОВ

Вера Брежнева тщательно оберегает личную жизнь от посторонних. Красавица-блондинка сейчас счастлива во втором браке. Но мало кто знает, что в свое время на пути фигуристой блондинки появилась Полина Гагарина. Звезде "ВИА Гры" пришлось сделать все, чтобы ее любимый мужчина перестал работать с артисткой.

Сейчас Вера Брежнева не только популярная певица, счастливая жена и мать, но и признанная красавица. Глядя на нее сложно представить, что простая украинская девушка сможет добиться такого ошеломительного успеха. Некоторые детали личной жизни звезды раскрыл охранник группы "ВИА Гра".

По его словам, в начале карьеры Брежнева ходила на концерты знаменитостей и знакомилась с артистами. Именно тогда Сергей и заметил Веру в толпе. Симпатичную девушку мужчина пригласил в гримерку. Потом она просто ходила на все наши концерты", - разоткровенничался мужчина в эфире YouTube-канала "Грошi".

Сергей поддерживал контакты с Брежневой, а после того, как "ВИА Гру" покинула Алена Винницкая, пригласил ее на кастинг и познакомил с продюсером, который был поражен внешностью девушки. "На третий день она уже поехала на гастроли", - отметил Серей.

Рассказал он и о том, как красавица-певица устраняла конкуренток.

По мнению мужчины, Брежнева оказывает пагубное влияние на своего нынешнего мужа-композитора. Более того, Сергей уверен, что из-за Веры ее второй супруг перестал сотрудничать с Полиной Гагариной. По его словам, Брежнева знала, что для работы ее мужу "нужна муза". Поэтому Гагарина была для нее опасна.

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