Отжав защелку замка, мужчина похитил золотые изделия

пресс-служба УМВД РФ по Пензенской области

4 октября в полицию с заявлением о краже обратилась жительница Октябрьского района Пензы 1994 года рождения. Девушка сообщила, что неизвестный проник в ее комнату общежития, откуда похитил золотые изделия на общую сумму около 65 тысяч рублей.

На место происшествия незамедлительно выехала следственно-оперативная группа. Полицейские установили, что в квартиру заявительницы злоумышленник проник путем отжатия защелки дверного замка. Золотые изделия потерпевшая хранила в шкатулке. Порядок в комнате не был нарушен.

Сотрудники полиции провели комплекс мероприятий по установлению личности злоумышленника. Сотрудниками уголовного розыска отдела полиции № 2 УМВД России по г. Пензе подозреваемый в совершении преступления был задержан. Им оказался житель Пензы 1977 года рождения, ранее судимый, в том числе за аналогичное преступление.

Мужчина проживал в том же общежитии, что и потерпевшая. Он признался в преступлении и в содеянном раскаялся. По его словам, денежные средства были необходимы на приобретение продуктов питания и алкоголя. Похищенные золотые изделия он сдал в ломбард.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 158 Уголовного Кодекса Российской Федерации. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет.

В отношении мужчины избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.