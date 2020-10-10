После ДТП 18-летняя девушка доставлена скорой в больницу

Пресс-служба УГИБДД МВД РФ по Республике Мордовия

В 06:45 напротив дома №43 по пр. Ленина в Саранске в результате экстренного торможения в салоне троллейбуса марки «ЗИУ 682Г-016-02», следовавшего по маршруту №11, под управлением 55-летнего водителя, произошло падение 51-летней женщины. В результате ДТП пассажирка в самостоятельно обращалась в ГБУЗ РМ «РКБ №4», где ей оказана медицинская помощь и назначено амбулаторное лечение. Водитель трезв.

В 19:43 напротив дома 40Д по ул. Сущинского в Саранске 30-летний мужчина, управляя автомобилем «Шкода Октавия», при совершении поворота налево, не предоставил преимущество в движении и совершил столкновение с двигавшимся во встречном направлении (прямо) автомобилем «ВАЗ-21101». В результате ДТП 18-летняя пассажир «ВАЗ-21101» бригадой скорой помощи доставлялась в ГБУЗ РМ «МРЦКБ», где ей оказана медицинская помощь, назначено амбулаторное лечение. Водители обоих транспортных средств трезвы.

В 01:10 напротив дома №148 по ул. Титова в Саранске инспекторами ДПС ОСБ ДПС ГИБДД МВД по РМ была остановлена автомашина «БМВ 523» под управлением 31-летнего водителя, который находился в состоянии алкогольного опьянения, в действиях которого усматриваются признаки преступления, предусмотренного ст. 264.1 УК РФ. На место была вызвана СОГ ОП №3 УМВД России по го Саранск.