Угнали автомобиль, пока владелец гостил у девушки

Пресс-служба УМВД РФ по Пензенской области

Мужчина приехал в Пензу в гости к девушке и оставил свой автомобиль на парковке возле дома по проспекту Победы. Утром он не обнаружил его и сразу же позвонил в полицию. Стражи порядка сообщили ему, что транспортное средство было угнано, и сейчас находится на специализированной стоянке.

28 сентября около двух часов ночи сотрудники Госавтоинспекции обратили внимание на автомобиль марки «ZAZ Chance», водитель которого двигался по проспекту Победы с выключенными фарами. Инспекторы ДПС предприняли попытку остановить данное транспортное средство, но водитель проигнорировал требование полицейских и продолжил движение.

Пытаясь скрыться, на пересечение улиц Пушкина и Кулакова злоумышленник не справился с управлением и произвел наезд на бордюрный камень. После этого он предпринял попытку покинуть место происшествия, но был задержан стражами правопорядка.

За рулем автомобиля оказался молодой человек 2001 года рождения.Юноша прошел процедуру освидетельствования с помощью технического средства. Прибор показал 0,55 мг/л в выдыхаемом воздухе. Автомобиль был помещен на специализированную стоянку.

Кроме того, у водителя не оказалось документов, подтверждающих право управления транспортным средством. Полицейским злоумышленник признался, что угнал автомобиль от дома на проспекте Победы.

В отношении водителя был составлен административный материал. Ему грозит наказание в виде ареста на срок от 10 до 15 суток, либо штраф в размере 30 000 рублей.

По факту неправомерного завладения транспортным средством возбуждено уголовное дело.