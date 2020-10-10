Порядок возвращения из-за рубежа воздушным транспортом

Самолет Boeing 737-800 авиакомпании "Аэрофлот" в аэропорту "Кольцово". Фото: Алексей БУЛАТОВ

Граждане Российской Федерации, прибывающие на территорию страны воздушным транспортом, должны обеспечить заполнение анкеты прибывающего на борту и заполнение формы на Едином портале государственных и муниципальных услуг в электронном виде до вылета в Российскую Федерацию (при приобретении билета, но не позднее регистрации на рейс).

В течение трех календарных дней со дня прибытия на территорию Российской Федерации граждане России должны пройти лабораторное исследование на COVID-19 методом ПЦР и разместить информацию о результате исследования в специальной форме на Едином портале государственных услуг. ( https://www.gosuslugi.ru/400705/1)

До получения результатов лабораторного исследования на COVID-19 необходимо соблюдать режим изоляции по месту жительства (пребывания).

В случае появления любого ухудшения состояния здоровья в течение четырнадцати календарных дней со дня прибытия на территорию Российской Федерации граждане должны незамедлительно обратиться за медицинской помощью без посещения медицинских организаций.

По информации пресс-службы Правительства Пензенской области, за невыполнение установленных требований предусмотрена административная ответственность. В соответствии со ст.6.3.ч.2 КоАП РФ сумма штрафа может составить от 15 до 40 тыс. руб. На сегодняшний день в регионе на нарушителей составлено 24 протокола, дела переданы на рассмотрение в суд.