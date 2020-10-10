Шабаки (шакал + собака) ищут ковид-пассажиров

Фото: Андрей Абрамов
Вдоль петляющих дорожных развязок близь Шереметьево затерялась кинологическая служба «Аэрофлота». На псарне живут 70 необычных собак и один шакал. Большинство резвых собачонок здесь - его дети и внуки. Кинологи разводят шалаек - помесь шакала и лайки.
В шутку шалаек еще называют шабаками: шакал + собака.
Это эксперимент советского кинолога Клима Сулимова. Шакалы дрессировке практически не поддаются, да и первое их потомство, смешанное с лайками, неидеально. Зато обоняние - острейшее. А благодаря генам ненецкой лайки они более не агрессивны к людям и стойко переносят холода. Правда, чтобы такой метис начал исполнять команды, надо еще раз скрестить потомство, чтобы от шакала там осталась лишь четверть.
Шалайку невозможно купить ни у одного заводчика.
Пока что они научены определять взрывчатые вещества.
- Конечно, их скрещивали не для того, чтобы искать ковидных, поскольку тогда не было такой проблемы. С 2001 года у нас возродили это поголовье. Наше основное направление - поиск взрывчатых веществ, - говорит начальник отдела кинологического мониторинга авиакомпании «Аэрофлот» Елена Батаева.
Острый нюх этим животным достался от шакалов.