Расследуется уголовное дело о жестоком обращении с животным

В сентябре 2020 г. в с. Грабово житель района днем пришел к знакомому односельчанину. Увидев во дворе домовладения на привязи собаку, нанес ей несколько ударов ножом в область шеи и применил к ней физическую силу, причинив боль и физические страдания, повлекшие гибель собаки.

Услышавшие визг животного соседи обратились в полицию.

Прокуратура Бессоновского района признала законным возбуждение органами внутренних дел в отношении ранее судимого жителя района уголовного дела по п. «в» ч. 2 ст. 245 УК РФ (жестокое обращение с животным, в целях причинения ему боли и страданий, из хулиганских побуждений, повлекшее его гибель, совершенное с применением садистских методов).

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления.

По информации пресс-службы Прокуратуры Пензенской области, расследование уголовного дела находится на контроле прокуратуры района.