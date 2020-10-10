В Кузнецком районе открылась модельная библиотека

ФОТО: Пресс-служба министерства культуры и туризма Пензенской области
В селе Махалино Кузнецкого района состоялось торжественное открытие модельной библиотеки в рамках национального проекта «Культура».
- В учреждении появились новые многофункциональные зоны, компьютеры и медиа-оборудование, и, конечно же, новые книги самых разных жанров, - отметил врио заместителя министра культуры и туризма Пензенской области Владимир Карпов.
Модернизация библиотеки позволила установить для людей с ограниченными возможностями телескопический пандус, кнопку вызова персонала.
В библиотеке появились и новые издания. Приобретено 4 867 экземпляров книг разных жанров: классика, книги современных авторов, исторические детективы, приключения, мировые бестселлеры.