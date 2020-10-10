В Пензенской области горят леса

ФОТО: Пресс-служба министерства лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области

По информации региональной диспетчерской службы лесного хозяйства Пензенской области за прошедшие сутки были обнаружены и ликвидированы лесные пожары на территории Ахунско-Ленинского и Кузнецкого лесничеств. Общая площадь возгорания составила восемь гектаров. Всего же по состоянию было ликвидировано 59 лесных пожаров, площадь составила 159,5 га.

Уважаемые жители! В случае обнаружения лесного пожара или возгораний вблизи лесных массивов необходимо позвонить по Единому бесплатному федеральному телефону «Лесной охраны»: 8-800-100-94-00 или в региональный диспетчерский пункт 8 (8412)-628-450.