Прекращено уголовное дело в отношении жителя Саранска

Пресс-служба СУ СК РФ по Республике Мордовия

Рано утром 22 декабря 2019 года в городе Саранске в результате возгорания частной бани погибла 28-летняя местная жительница. В рамках расследования было установлено, что пожар произошел от неосторожных действий обвиняемого – хозяина бани.

Находившийся в состоянии алкогольного опьянения 36-летний мужчина, нарушив требования пожарной безопасности, залил жидкость для розжига в топку печи с горящими дровами. Это привело к выбросу пламени и горящего топлива с последующим возгоранием материалов отделки и конструкции бани. Потерпевшая из-за моментально распространившегося огня не смогла спастись, ее тело после тушения пожара было обнаружено сотрудниками правоохранительных органов.

Собранные следственным отделом по Ленинскому району города Саранск СУ СК России по Республике Мордовия доказательства признаны судом достаточными для принятия процессуального решения в отношении 36-летнего мужчины. Органами предварительного следствия он обвинялся в совершении преступления - причинение смерти по неосторожности.

В судебном заседании от родственников погибшей поступило заявление о прекращении уголовного дела в связи с примирением с подсудимым, возместившим причиненный вред.

Судом заявление потерпевшей стороны удовлетворено и вынесено постановление о прекращении уголовного дела связи с примирением сторон.

Стоит отметить, что данное основание является нереабилитирующим.