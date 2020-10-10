В Пензе вынесен приговор бывшему чиновнику

Пресс-служба СУ СК РФ по Пензенской области

При взаимодействии сотрудников Следственного комитета и УФСБ России по Пензенской области расследовано уголовное дело в отношении бывшего начальника Управления государственной службы и кадров регионального правительства, обвиняемого в незаконной предпринимательской деятельности.

С июня по декабрь 2011 года чиновник предложил директору МФЦ создать юридическое лицо, которое будет заниматься предпринимательской деятельностью путем заключения договоров оказания услуг с МФЦ в рамках реализации целевых программ, и впоследствии управлять им.

Директор МФЦ, находившийся в служебной зависимости от чиновника, согласился. В конце 2011 года начальник отдела регионального Правительства подыскал аффилированных лиц в качестве учредителей ООО, которое на коммерческой основе впоследствии участвовало в выполнении целевых программ, направленных на снижение административных барьеров и повышение качества предоставления госуслуг.

При пособничестве директора МФЦ чиновник привлек сотрудников государственного автономного учреждения в качестве работников созданной организации. Управление юридическим лицом осуществлял через доверенных лиц. Организовал предоставление льгот и преимуществ ООО, которое свою деятельность фактически осуществляло на базе МФЦ, а также участие своей конторы в конкурсных процедурах на осуществление государственных закупок товаров, работ и услуг для нужд МФЦ и последующее заключение договоров.

По информации пресс-службы СУ СК РФ по Пензенской области, в результате незаконной предпринимательской деятельности чиновник с декабря 2011 года по декабрь 2018 года обратил в свою пользу более 20 млн рублей.

По приговору суда ему назначено наказание в виде лишения права занимать должности на государственной службе сроком на три года и штраф в размере 70 тысяч рублей.

Приговор не вступил в законную силу.