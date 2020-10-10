Прощание с фронтовиком в Пензе

На 95 году ушел из жизни ветеран Великой Отечественной войны 1941-1945 гг., войны с Японией 1945 г., полковник в отставке, член Пензенского областного Совета ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов, член Союза ветеранов войск ПВО г. Пензы Валентин Иванович Малышев.

Прощание с фронтовиком состоится в в Храме-часовне во имя преподобного Сергия Радонежского (г. Пенза, ул. Карпинского, 187 а), напротив Новозападного кладбища, в субботу, 10 октября. Начало прощальной церемонии в 13:00.

Валентин Малышев будет похоронен на Новозападном кладбище города Пензы.