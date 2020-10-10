Пропавшая в Пензенской области 15-летняя девочка найдена

Пресс-служба СУ СК РФ по Пензенской области

Утром 8 октября 2020 года, в Чаадаевке девушка ушла из дома. Родители забеспокоились вечером того же дня, сообщив об отсутствии 15-летней дочери в правоохранительные органы. В поисках несовершеннолетней принимали участие сотрудники Городищенского межрайонного следственного отдела, полицейские и представители общественности. Утром 9 октября 2020 года местонахождение разыскиваемой установлено, она находилась в Чаадаевке.

Следователем Городищенского межрайонного следственного отдела регионального СУ проводится комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление причин и обстоятельств безвестного отсутствия несовершеннолетней, исследование условий её жизни и воспитания.

По результатам будет принято процессуальное решение.