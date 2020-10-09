Мордовия входит в десятку регионов с самым низким ростом преступности

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Участники встречи обсудили вопросы обеспечения правопорядка и общественной безопасности в регионе, в том числе в рамках противодействия распространению коронавирусной инфекции.

- Пока обстановка позволяет не вводить новые ограничения, но нужно быть к этому готовыми, - отметил Владимир Волков. – Нужно обеспечить защиту сотрудников полиции от гриппа и ОРВИ. В республику поступила вторая партия вакцины, которая будет направлена в том числе и правоохранителям.

Министр отметил высокую готовность органов внутренних дел к работе в условиях усиления ограничительных мер, а также доложил об итогах деятельности правоохранителей республики за девять месяцев. Оперативная обстановка в регионе остается стабильной и контролируемой, по целому ряду важнейших показателей республика занимает высокие места в отраслевых рейтингах. Так, Мордовия входит в десятку регионов с наименьшим ростом уличной преступности.

Глава республики Владимир Волков подчеркнул значимость дальнейшей совместной работы по профилактике правонарушений, особенно в молодежной среде.