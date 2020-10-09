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На ремонт кровли сердобского бассейна «Парус» выделят более трех миллионов рублей

Соответствующее распоряжение губернатор Пензенской области озвучил на приеме граждан в августе текущего года
Анна ЧЕРНАЯ
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Фото: Пресс-служба Правительства Пензенской области

С просьбой о ремонте к Ивану Белозерцеву обратилась местная жительница Елена Антонова. Глава региона поставил задачу провести экспертизу документации и выделить средства на восстановление кровли данного спортивного объекта.

На сегодня уже определен подрядчик, который займется ремонтом. К работам приступят уже на следующей неделе. По поручению губернатора на ремонт кровли из регионального бюджета будет выделено 3,7 миллионов рублей. Еще 500 тысяч добавят из муниципального бюджета.