На ремонт кровли сердобского бассейна «Парус» выделят более трех миллионов рублей

Фото: Пресс-служба Правительства Пензенской области

С просьбой о ремонте к Ивану Белозерцеву обратилась местная жительница Елена Антонова. Глава региона поставил задачу провести экспертизу документации и выделить средства на восстановление кровли данного спортивного объекта.

На сегодня уже определен подрядчик, который займется ремонтом. К работам приступят уже на следующей неделе. По поручению губернатора на ремонт кровли из регионального бюджета будет выделено 3,7 миллионов рублей. Еще 500 тысяч добавят из муниципального бюджета.