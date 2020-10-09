ВТБ удвоит кешбэк за покупки по кредитной карте Visa

ВТБ совместно с международной платежной системой Visa удвоит кешбэк, начислив 3% за все покупки до конца года по кредитной «Карте возможностей» Visa с опцией «сash back».

Двойное вознаграждение получат клиенты, которые оформят новую кредитную «Карту возможностей» Visa с опцией «cash back» с 8 октября по 31 декабря 2020 г. За все покупки до конца года по этой карте банк начислит двойное вознаграждение.

Кешбэк начисляется в программе лояльности «Мультибонус» в виде бонусных рублей, которые можно потратить в онлайн-каталоге или перевести деньгами на счет карты в ВТБ. Максимальная сумма покупок, за которые начисляются бонусные рубли, остается без изменений: 75 тыс. руб. для розничных клиентов, 150 тыс. – в рамках пакета услуг «Привилегия».

«Мы видим значительный интерес клиентов к «Карте возможностей». Сегодня каждая четвертая такая карта оформляется с опцией «сash back». Поэтому мы решили расширить преимущества своего флагманского продукта. Теперь наши клиенты смогут удвоить свой кешбэк и получить максимальную выгоду при оплате покупок картой Visa. Предложение будет действовать до конца года», – отметил Григорий Мирзоян, начальник управления кредитных карт ВТБ.

«Карта возможностей» сочетает в себе беспроцентный период до 110 дней на покупки, кредитный лимит до 1 млн рублей и возможность ежемесячного снятия до 50 тыс. рублей без комиссии в банкоматах ВТБ. Обслуживание карты с опцией «сash back» для сегмента «Привилегия» бесплатно, для розничных клиентов составляет 590 руб. в год.

Для заказа «Карты возможностей» необходимо заполнить онлайн-заявку на сайте www.vtb.ru и получить карту в удобном отделении банка ВТБ.