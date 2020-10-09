В Пензе установили первую в регионе кислородную компрессорную станцию

Станция была разработана и сконструирована пензенским ПО «Компрессорные машины».

- Новая коронавирусная инфекция заставила пензенские предприятия пересмотреть свои подходы и сделать такое оборудование, которое они никогда не производилось на территории Пензенской области, - отметил врио министра промышленности и инновационной политики Пензенской области Михаил Торгашин. - Тот факт, что мы разработали и начали поставлять подобное оборудование и в другие регионы, говорит о том, что оно соответствует по качеству и по цене и является конкурентоспособным.

Комплексная автономная система может бесперебойно поставлять более 26 кубических метров кислорода в час. Это полностью покрывает потребности медучреждения и позволяет создать резервный запас.