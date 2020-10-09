92% детей и родителей из Мордовии положительно оценивают качество горячего питания в школах

В нем приняли участие депутаты «Единой России», активисты региональных и местных отделений партии, «Молодой Гвардии», представители органов власти и надзорных ведомств. Проверка показала отсутствия серьезных проблем с организацией горячего питания в школах.

Параллельно также был организован мониторинг общественного мнения, в котором участвовали школьники и родители. По его результатам Мордовия вошла в число семи лучших регионов страны по проценту позитивных откликов. В республике этот показатель составил 92 процента. Первые три строчки заняли Брянская область (97%), Новосибирская область (96%) и Республика Марий Эл (96%).

Как сообщили в Министерстве образования РМ, сегодня во всех школах республики создана инфраструктура для обеспечения школьников горячими сбалансированными полноценными обедами. Глава Мордовии Владимир Волков особо подчеркнул, что перед системой образования стоят большие задачи, обозначенные Президентом России В.В.Путиным и организация горячего питания - одна из самых важных.

Дети должны знать, как развивается современное производство, как хорошо работать в промышленности, в селе, в строительстве. Сейчас не только у нас в стране, но и во всем мире, в школах на первый план выходит проблема воспитания. Главное – воспитать человека, чтобы он сохранил все те ценности, которые накопило человечество за многие годы и века. Разумеется, хорошее питание этому только способствует, – отметил Владимир Волков.