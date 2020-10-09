Пензенский «Дизель» установил новый рекорд в матче с тюменским «Рубином»

«Дизель» провел очередной выездной матч: в этот раз соперником пензенцев стал тюменский «Рубин». Как рассказал пресс-атташе ХК «Дизель» Филипп Митрофанов, на седьмой минуте хозяева открыли счет, одна уже через пару минут пензенец Данила Попов сравнял его, а еще через три Дмитрий Арсенюк забросил еще одну шайбу в нашу пользу. В начале второй двадцатиминутки тюменцы счет сравняли, но в середине матча Максим Колмыков вновь вывел гостей вперед.

Третья шайба влетела в ворота Дениса Костина в заключительной трети игры, после чего Данила Попов оформил «дубль». За две с половиной минуты до конца Кирилл Меляков сравнял счет, и игра перетекла в овертайм, где Данила Попов, оформивший хет-трик, принес «Дизелю» рекордную, восьмую подряд победу в ВХЛ (учитывая регулярный чемпионат). Игра завершилась со счетом 5:4.