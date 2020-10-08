В Пензе построят крытый Ледовый дворец

Строительство объекта обсудили сегодня на совещании в городской администрации. На данный момент уже готова проектно-сметная документация на объект, устраняются замечания.

Крытый ледовый дворец планируется разместить в районе улицы 65-летия Победы. По задумке архитекторов это будет многофункциональный комплекс - крытый каток с искусственным льдом для фигурного катания, тренировок по шорт-треку и хоккею, а также для массового катания на коньках. Кроме того, в здании будут хореографический и тренажерный залы.

Также во время совещания речь шла о капитальном ремонте стадиона «Пенза». На данный момент перечень участников конкурса на проектирование уже определен: заявку подали 10 организаций. Контракт планируют заключить 26 октября.