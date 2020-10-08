Финалистов турнира ждут дипломы и призы Минобразования

Пресс-служба Министерства образования Пензенской области

Региональный турнир по робототехнике RoboEvolution станет одним из центральных мероприятий в сфере образовательной робототехники в Пензенской области в 2020 году. Цель фестиваля - популяризация робототехники в молодежной среде, обмен опытом участников, улучшение материально-технической базы образовательных учреждений.

Квалификационный этап турнира пройдет в дистанционном формате – участникам необходимо до 25 октября 2020 прислать видеоролик с выполненным квалификационным заданием.

По результатам данного этапа будут определены 6 финалистов в каждой номинации: Робоквест Lego Wedo - участники должны собрать модель по опорной схеме и составить для неё программу по предложенному заданию за минимально короткое время.

Траектория - в данной категории робот должен за наиболее короткое время добраться от места старта до финиша.

Конкурс проектов «Создание робототехнического объединения в организации» (заочно) - данное направление предназначено для образовательных организаций, в которых нет робототехнических объединений.

О формате и месте проведения финального этапа будет сообщено дополнительно.

Организаторы фестиваля – Министерство образования Пензенской области и областной Центр развития творчества детей и юношества. Финалисты турнира будут награждены дипломами и призами Министерства образования.