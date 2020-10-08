Студенческий донорский марафон в Пензенской области

Пресс-служба Министерства здравоохранения Пензенской области

Служба крови Пензенской области уже давно сотрудничает со всеми ведущими ВУЗами и колледжами региона. В акции ежегодно принимают участие студенты, сдающие кровь регулярно, а кто-то присоединяется к донорскому движению впервые. Но всех их объединяет одно - желание помочь незнакомому человеку, который нуждается в переливании крови.

«Благодаря добровольческой деятельности в молодежной среде укореняются такие социальные ценности, как гуманизм, сострадание, милосердие, отзывчивость», - говорит главный врач Пензенского областного клинического центра крови Татьяна Крылова.

Первыми эстафету акции приняли студенты Мокшанского агротехнологического колледжа, которые сдали более 8 литров цельной донорской крови. Для более целесообразного использования вся она будет разделена на компоненты и после тщательного обследования на гемотрансмиссивные инфекции будет передана в лечебную сеть региона.

Следующий этап акции пройдет 12 октября в Пензенском государственном технологическом университете.