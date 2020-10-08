В честь земляков, ушедших на фронт

Пресс-служба СУ СК РФ по Пензенской области

У подвига солдат, защищавших Родину в 1941-1945 годы, и памяти о каждом погибшем и пропавшем без вести на войне нет срока давности. Сохранение правды об исторических событиях второй мировой войны, о героизме советских солдат – долг каждого жителя нашей страны.

Учащиеся кадетского класса СК РФ имени Героя России М.В. Плотниковой и сотрудники регионального следственного управления присоединились к акции «Аллея памяти». У каждого из ребят и сотрудников управления есть родственники, которые воевали в годы Великой Отечественной войны.

В память о них, о земляках, которые были призваны на фронт из Пензенской области, всех воинах, боровшихся с фашистскими захватчиками, кадетами совместно с сотрудниками следственного управления высажены саженцы сосен на территории средней общеобразовательной школы №8 города Каменки.

В высадке деревьев ребятам помогали руководитель Каменского межрайонного следственного отдела Румиз Магдеев и инспектор отдела кадров следственного управления Оксана Бибичева.

Кадеты обещали бережно ухаживать за высаженными деревьями.