В Пензе пройдет традиционная осенняя ярмарка

Пресс-служба Администрации Пензы

В Пензе 10 октября 2020 года пройдет традиционная ярмарка, приуроченная к завершению дачного сезона. Ярмарка разместится на площадке города по ул. Гагарина, 7 и будет работать с 8.00 до 15.00.

Сельхозтоваропроизводители районов Пензенской области представят на ярмарке собранный урожай, а также посадочный материал, саженцы плодовых и ягодных культур, овощи, фрукты, мед и продукцию пчеловодства. Специальное место будет отведено для торговли спецтехникой, дачным инвентарем, спецодеждой.