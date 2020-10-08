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В Пензе пройдет традиционная осенняя ярмарка

Торговые ряды разместятся на площадке города по ул. Гагарина, 7 и будут работать с 8.00 до 15.00
Источник:kp.ru
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Пресс-служба Администрации Пензы

Пресс-служба Администрации Пензы

В Пензе 10 октября 2020 года пройдет традиционная ярмарка, приуроченная к завершению дачного сезона. Ярмарка разместится на площадке города по ул. Гагарина, 7 и будет работать с 8.00 до 15.00.

Сельхозтоваропроизводители районов Пензенской области представят на ярмарке собранный урожай, а также посадочный материал, саженцы плодовых и ягодных культур, овощи, фрукты, мед и продукцию пчеловодства. Специальное место будет отведено для торговли спецтехникой, дачным инвентарем, спецодеждой.