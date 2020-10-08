Особая примета – «свастика» на левой руке

Пресс-служба СУ СК РФ по Республике Мордовия

СУ СК РФ по Пензенской области в 2005 году было возбуждено уголовное дело по факту покушения на убийство мужчины, 1974 года рождения.

В ходе предварительного следствия установлено, что 27 апреля 2005 года примерно в 12 часов в квартире Ромашкина А.Т., расположенной по ул. Комсомольской в р.п. Тамала между ним и потерпевшим произошла ссора, в ходе которой Ромашкин А.Т. нанес знакомому множественные удары топором по различным частям тела.

После совершения преступления Ромашкин А.Т. скрылся от органов следствия, в связи с чем был объявлен в розыск.

Ромашкин Алексей Тимофеевич, 21 февраля 1969 года рождения, приметы на момент исчезновения: рост 170-175 см, телосложение среднее, волосы темные, короткие, имеются лобные залысины, лицо овальное, нос большой с горбинкой.

Особые приметы: татуировки на левом плече «нож», «череп», на правом плече - «паук», «голова женщины», на правой руке - «крест», «браслет», на левой руке - «свастика», на пальцах левой руки - «перстни».

Гражданам, располагающим какой-либо информацией о месте нахождении разыскиваемого,просьба позвонить по телефону в Пензенской области 8 (8412)36-17-02 или 02.