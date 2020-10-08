Когда пензенцы могут помочь участковому

Призер конкурса "Народный участковый 2018" старший лейтенант полиции из Архангельска Оксана Марьяндышева в редакции "Комсомольской правды". Фото: Михаил ФРОЛОВ

7 октября начался второй этап всероссийского конкурса «Народный участковый-2020». По итогам голосования на первом этапе, которое проводилось на официальном сайте УМВД России по Пензенской области, определены 10 участковых лучших уполномоченных полиции:

- лейтенант Алексей Крошечкин (ОМВД России по Бессоновскому району),

- старший лейтенант Роман Солдатов (МО МВД России по ЗАТО Заречный),

- капитан Николай Сладков (ОМВД России по Городищенскому району),

- майор Виталий Любушкин (ОтдМВД России по Камешкирскому району),

- майор Раушан Ямбулатов (отдел полиции №4 УМВД России по городу Пензе),

- капитан Андрей Игнашкин (ОтдМВД России по Лопатинскому району),

- капитан Алексей Каклеев (МО МВД России «Лунинский»),

- старший лейтенант Юрий Попов (отдел полиции №2 УМВД России по городу Пензе),

- майор Александр Карасев (ОМВД России по Сердобскому району),

- старший лейтенант Александр Ардеев (ОМВД России по Мокшанскому району).

В разделе «Народный участковый-2020» на сайте УМВД России по Пензенской области размещены анкеты всех участников второго этапа, из которых можно узнать о том, сколько преступлений раскрыто при содействии каждого конкурсанта, какое количество обращений им рассмотрено, каковы его достижения, как его характеризуют коллеги и граждане. Пользователи могут проголосовать за наиболее достойного, на их взгляд, кандидата, путем авторизации через социальные сети.

Победитель второго этапа получит звание «Народного участкового» Пензенской области 2020 года и право представлять наш регион на третьем, всероссийском этапе конкурса. Голосование завершится 16 октября в 12 часов по московскому времени.