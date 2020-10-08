Незваный гость пришел со складным ножом в кармане

Пресс-служба СУ СК РФ по Пензенской области

Днем 16 сентября 2020 года 60-летний житель села Нижний Катмис Сосновоборского района, употребив дома спиртное, вышел из дома погулять по селу. Вернувшись, он обнаружил, что дома у него находятся двое приятелей. С одним из них во время общения возник конфликт на бытовой почве.

Хозяин дома начал выгонять гостя, тот в ответ оскорбил его нецензурными выражениями и достал из кармана складной нож, но разложить его не успел - получил несколько ударов кулаком по лицу. Хозяин вытолкал его в сени, где дважды ударил ногой по телу, вытащил на улицу и оставил недалеко от своего дома.

Мужчина 1976 года рождения скончался на месте происшествия от тупой травмы живота с повреждением внутренних органов. Его тело обнаружено родственницей в тот же день.

Кузнецким межрайонным следственным отделом СУ СК России по Пензенской области возбуждено уголовное дело по факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего. Житель Сосновоборского района задержан. По решению суда обвиняемый помещен под домашний арест.

В настоящее время выполняется комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается.