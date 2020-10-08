Плюсы и минусы от Роспотребнадзора

Пресс-служба Администрации Пензы

В среду, 7 октября 2020 года, проведен мониторинг объектов потребительского рынка, расположенных на территории Первомайского района.

Межведомственной комиссией в составе Управления содействия развитию малого и среднего предпринимательства администрации города Пензы, Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Пензенской области, УМВД России по г. Пензе, Управления по делам ГОЧС г. Пензы, администрации Первомайского района города Пензы было обследовано 14 объектов.

Представителем Роспотребнадзора отмечена хорошая организация работы по предупреждению распространения вирусных инфекций в магазинах «Рубль Бум», «Фотомаг», «Караван», «Магнит», отделении Сбербанка, молочной кухне.

В магазинах «Кумушка», «Дьюти Фри», «Аквариум», аптеке «Фарм Трейд» установлены нарушения санитарных требований. Отмечено отсутствие достаточного количества антисептических средств для посетителей, запаса средств индивидуальной защиты, контроля температуры тела работников и ведение специальных журналов, а также нарушение условий хранения готовой кулинарной продукции.

В ходе проведенного мониторинга руководителей объектов торговли и услуг в очередной раз нацелили на строгое соблюдение рекомендаций Роспотребнадзора по недопущению возникновения новых очагов коронавирусной инфекции.