Знойная Настя Каменских в бикини проводила бабье лето

Потап и Настя Алексей Потапенко и Настя Каменских. Фото: Борис КУДРЯВОВ

Настя Каменских похудела почти на десять килограммов – и с тех пор не забывает похвастаться перед поклонниками своей постройневшей фигурой. Новый снимок певицы в бикини вновь порадовал фолловеров 33-летней красотки.

На фото Настя позирует в купальнике с анималистичным принтом, повернувшись к камере своей самой выигрышной частью тела – аппетитной «пятой точкой». «Потап снял!», - смекнули поклонники артистки. И действительно, кто как не муж мог сфотографировать ее с такой любовью.

Потап и Настя Каменских вместе уже 11 лет, но поженились артисты только в прошлом году. Несмотря на длительные отношения, в их браке по-прежнему кипит страсть. Потап не скрывает: он без ума от своей красавицы жены. В интервью на YouTube-канале украинской телеведущей Маши Ефросининой он рассказал, как им с Настей удается так долго поддерживать пылкие чувства. Когда Потап и Настя начали встречаться, артист был не свободен.

Подробнее – у Ирины Сухановой