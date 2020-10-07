В Пензе выдали 43 500 карт «Забота»

По поручению губернатора Ивана Белозерцева, действие карты «Забота» будет распространено на другие города и районы области. В данный момент в качестве направлений рассматриваются Пензенский район и Заречный.

Сегодня в ходе совещания в городской администрации заместитель главы ведомства Сергей Волков отметил, что социальная карта пользуется спросом:

- На сегодня в городе выдано 43 500 экземпляров. В число пензенцев, которые могут получить карты, теперь включены инвалиды I, II и III группы, а также семьи, имеющие детей с ограниченными возможностями здоровья.

Начальник Управления содействия развитию малого и среднего предпринимательства администрации города Ольга Жовтяк уточнила, что партнерами проекта стали ведущие региональные сетевые магазины, аптеки, медицинские клиники и другие торговые точки – всего около 400 объектов.

- К нам постоянно поступают обращения от жителей Спутника и соседних населённых пунктов с просьбами оформить карту, - добавила Ольга Валерьевна.

Участники встречи обсудили вопросы сотрудничества в части организации выдачи карт на территории Заречного и Пензенского района.

- Мы готовы оказать необходимое содействие, чтобы граждане вне зависимости от прописки могли пользоваться этой формой поддержки, - резюмировал Сергей Волков.