На центральных улицах Пензы высаживают липы

Пресс-служба Администрации Пензы

В рамках осеннего месячника по благоустройству сотрудники предприятия высаживают взрослые липы высотою более 3 м.

В среду, 7 октября 2020 года, озеленение велось на улице Московской. Также планируется посадить крупномеры и на красных линиях улиц Советской, М. Горького, Бакунина, Володарского, Пушкина, Суворова, Кирова. Всего основные магистрали украсят более 100 новых деревьев. Речь идет об участках, где была проведена опиловка аварийных зеленых насаждений.

Комплекс мероприятий по благоустройству завершится в середине октября.