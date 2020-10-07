В Мокшанском районе зарегистрировано рождение сотого ребенка с начала года

Сегодня территориальный отдел ЗАГС Мокшанского района Управления ЗАГС Пензенской области зарегистрировал рождение 100-го ребенка с начала года. Мальчика, который родился в семье Артура и Марины Нестеренко из поселка Красное Польцо, назвали Артемом. Он – уже третий ребенок супругов: они уже воспитывают дочь Диану и сына Глеба.

Молодые родители переехали в Мокшанский район из Республики Татарстан. Они всегда мечтали о большой семье. Сейчас супруги Нестеренко работают, воспитывают детей и строят свой дом.

Начальник отдела ЗАГС Мокшанского района Елена Паняева вручила счастливой мамочке свидетельство о рождении сына с юбилейным номером и пожелала здоровья и счастья всей их дружной семье.