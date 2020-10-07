Уголовное дело в связи с хищением более 200 миллионов рублей

Отделом по расследованию особо важных дел СУ СК России по Республике Мордовия возбуждено уголовное дело по признакам мошенничества в особо крупном размере.

В период с 2015 по 2019 годы под видом реализации инвестиционного проекта «Развитие и модернизация выставочной деятельности в Республике Мордовия» были похищены бюджетные средства в особо крупном размере. Так, в собственность Республики Мордовия (ООО «Корпорация развития Республики Мордовия») был продан имущественный комплекс «МордовЭкспоЦентр» по заведомо завышенной, не соответствующей действительности стоимости.

По информации пресс-службы СУ СК РФ по Республике Мордовия, согласно договору купли-продажи стоимость здания павильонов, галереи, а также земельного участка и асфальтового покрытия, определена в размере 271 миллион рублей при фактической рыночной стоимости немногим более 54 миллионов рублей.

Уголовное дело возбуждено на основании материалов УЭБиПК МВД по Республике Мордовия. Проводятся следственные действия, направленные на выявление всех обстоятельств совершенного преступления. Устанавливается лица, подозреваемые в совершении данного преступления.

Расследование уголовного дела продолжается.