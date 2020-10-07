В нескольких районах Пензенской области завершен пуск тепла

Фото: Пресс-служба Правительства Пензенской области

Напомним вам, что тепло в некоторых районах области начали подавать еще с 23 сентября. В Пензе отопительный сезон стартовал с 5 октября. Как обычно, в первую очередь тепло подали в здания с круглосуточным пребыванием людей и социально значимые объекты.

На 16:00 6 октября отопление включили в 417 школах, 310 детских садах, 540 медицинских учреждениях, 388 учреждениях культуры и 1356 жилах домах.

В ходе заседания Николай Симонов обратил внимание на необходимость принятия мер для своевременного и бесперебойного начала отопительного сезона.

- Каждый год мы с вами подводим итоги готовности к началу отопительного сезона в городах и сельских поселениях. Тот сезон, который уже начался, имеет ряд определенных особенностей, - уточнил он.

В настоящее время пуск тепла завершен в Башмаковском, Белинском, Бессоновском, Вадинском, Лунинском, Мокшанском, Неверкинском, Никольском, Пачелмском, Сердобском, Спасском, Тамалинском и Шемышейском районах.