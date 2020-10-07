Назначен новый начальник Куйбышевской железной дороги

Пресс-служба Главы Республики Мордовия

В ходе мероприятия был представлен новый начальник Куйбышевской железной дороги. В совещании приняли участие губернаторы регионов ПФО, входящих в зону охвата Куйбышевской железной дороги, а также представители руководящего корпуса ОАО «РЖД».

Олег Белозёров проинформировал присутствующих о важных кадровых изменениях в составе руководителей холдинга "РЖД". Решением совета директоров ОАО "РЖД" Рашид Сайбаталов назначен заместителем генерального директора ОАО "РЖД" – начальником Центральной дирекции управления движением.

Новым начальником Куйбышевской железной дороги – филиала "ОАО "РЖД" назначен Вячеслав Дмитриев, с 2018 года работавший в должности главного инженера Куйбышевской железной дороги и являющийся победителем конкурса "Лидеры России" 2017 года.

Глава Мордовии Владимир Волков выступил на совещании со словами благодарности, адресованными Рашиду Сайбаталову, отметив его высокие профессиональные и личные качества, а также подчеркнув значимость совместной работы региона и «РЖД» по подготовке и проведению Чемпионата мира по футболу 2018 года.

В мероприятии приняли участие Председатель Правительства Республики Мордовия Владимир Сушков и его заместитель – министр ЖКХ, энергетики и гражданской защиты населения Игорь Чадов.