Подозреваемый в убийстве двух женщин найден 18 лет спустя

Пресс-служба СУ СК РФ по Пензенской области

По данным следствия, в ночь с 6 на 7 августа 2002 года обвиняемый 1981 года рождения на пешеходной тропинке за гаражами по улице Нахимова в городе Пензе изнасиловал незнакомую девушку 1981 года рождения. А затем сдавил ей шею шнурком и ударил ножом в область грудной клетки. Потерпевшая скончалась на месте происшествия от механической асфиксии.

Неподалеку от гаражей после перепалки с незнакомой женщиной 1942 года рождения мужчина нанес ей многочисленные удары тупым твердым предметом по голове, телу и десятки ударов ножом. Женщина скончалась на месте происшествия.

Раскрыть убийства непосредственно после их совершения не представилось возможным. Но кропотливая работа следователей и сотрудников полиции, не прекращавшаяся все эти годы, помогла установить личность мужчины, совершившего данные преступления.

Им оказался житель Пензы 1981 года рождения, судимый в 2003 и 2011 годах за совершение изнасилования, применение насилия в отношении представителя власти. По последнему приговору злоумышленник отбывал наказание в местах лишения свободы до осени 2019 года.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.