«Учитель года Республики Мордовия - 2020»

Пресс-служба Администрации Саранска

Республиканский конкурс профессионального педагогического мастерства проходил с 22 по 25 сентября. Саранск в нём представил победитель городского этапа, учитель информатики саранской школы №39 Евгений Яшин. По результатам заочного тура из 23 педагогов была определена пятёрка суперфиналистов.

По итогам всех конкурсных испытаний лучшим признан Евгений Евгеньевич Яшин – учитель информатики «Средней общеобразовательной школы с углубленным изучением отдельных предметов №39».

«Для меня это большая честь и ответственность, стимул к профессиональному росту и совершенствованию в педагогической деятельности», – поделился впечатлениями Евгений Яшин.

Победитель представит Мордовию на Всероссийском этапе конкурса "Учитель года - 2020".