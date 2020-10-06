В Пензенской области развивают санавиацию

Фото: Министерство здравоохранения Пензенской области

Как рассказал главный врач Пензенской областной станции скорой медицинской помощи Владимир Атякшев, наш регион заключил контракт с авиакомпанией «Скол». Теперь пострадавших в ДТП и пациентов, кому необходима медицинская помощь более высокого уровня, будут доставлять в другие регионы вертолета. Первый пациент – мальчик – сегодня был доставлен в Москву.

- Более 20 медиков прошли специальную подготовку по оказанию медицинской помощи пациентам в условиях полета, - отметил главный врач. - По опыту прошлых лет около 200 пациентов в год приходилось перевозить автомобильным транспортом в Москву, Нижний Новгород и другие города Время доезда, к примеру, до Москвы, исчислялось 10-12 часами. С помощью вертолета доставить пациента можно в несколько раз быстрее.

На организацию санавиации в Пензенской области из федерального бюджета выделено 11 миллионов рублей и четыре миллиона рублей - из областного бюджета.