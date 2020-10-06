Петр Тултаев поручил тщательнее следить за состоянием рекламных щитов

Петр Тултаев на оперативном совещании в понедельник призвал профильные структурные подразделения Администрации города пристальнее следить за состоянием рекламных конструкций в столице Мордовии.

- Некоторые собственники совершенно не следят за состоянием рекламных щитов. В субботу во время обхода городских территорий в этом лично убедился. Например, рекламная конструкция на дороге Саранск-Кочкурово в районе развязки находится в ненадлежащем виде. Прошу связаться с собственником – пусть либо содержит конструкцию как следует, либо расторгайте с ним договор. Не нужно позорить город, - дал поручение Глава города Петр Тултаев.