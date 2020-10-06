Клиенты ООО «ТНС энерго Пенза» могут получить подарки за подключение «Личного кабинета»

Фото предоставлено пресс-службой компании

Гарантирующий поставщик электроэнергии на территории региона ООО «ТНС энерго Пенза» объявляет о старте новой акции для потребителей «Личный кабинет – офис в кармане».

Акция будет проходить в период с 5 по 31 октября 2020 года, стать ее участниками смогут физические лица, являющиеся клиентами энергосбытовой компании.

Для участия в акции потребителю необходимо выполнить простые действия:

- подключить сервис «Личный кабинет» либо установить мобильное приложение «ТНС энерго» на свое мобильное устройство;

- передать показания счетчика и оплатить электроэнергию с помощью данного сервиса до 31.10.2020 г.

Обязательным условием также является отсутствие у участника задолженности за электроэнергию на 1 ноября 2020 года.

По итогам акции победители получат от гарантирующего поставщика электроэнергии планшетные компьютеры. Подведение итогов и вручение подарков состоится в ноябре 2020 года.

«Личный кабинет» дает потребителям возможность получить все услуги ООО «ТНС энерго Пенза» без посещения офисов компании: быстро и без комиссии оплачивать счета, получать консультации по вопросам энергоснабжения, передавать показания приборов учета, контролировать историю переданных показаний и совершенных платежей.