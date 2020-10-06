В Пензенской области начали делать прививки против коронавируса

Фото: Министерство здравоохранения Пензенской области

Сегодня прививки против коронавируса сделали восемь сотрудников сферы здравоохранения – специалисты ГБУЗ «Городская поликлиника» и Пензенского областного клинического центра специализированных видов медицинской помощи. Через 21 день им предстоит второй период вакцинации.

Напомним вам, что в рамках соглашения нашего региона с Минздравом РФ, Пензенской области получит 1127 доз вакцина. В первую очередь прививки будут делать сотрудникам учреждений здравоохранения и образования. Вакцинация будет добровольной.