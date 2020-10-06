В Пензе обновили Галерею славы и почета учителей

Фото: Министерство образования Пензенской области

К собравшимся обратился временно исполняющий обязанности министра образования области Александр Воронков:

- Еще три года назад в Пензе не было этой Галереи. Но по инициативе губернатора Ивана Белозерцева был создан Учительский сквер. Это только доказывает, что ваш труд уважаем.

От лица ветеранов образования области учителей поздравила заместитель председателя Совета ветеранов Людмила Ярмолович:

- В каждом ребенке есть золотое зернышко, и мы, педагоги, должны этому зернышку помочь прорасти. И сегодняшние учителя не только помогают прорасти этим зернышкам, но и дать результат.

Сертификат о занесении в Галерею получили победители и призеры областных конкурсов «Учитель года Пензенской области», «Лучший воспитатель образовательной организации», федерального конкурса лучших учителей.